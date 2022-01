7631 è il numero, questa volta più che rassicurante, del numero di guariti da Covid-19 registrati nel bollettino epidemiologico giornaliero della Regione. Un aggiornamento che parla di numeri decisamente più bassi rispetto a ieri alimentando la difficoltà ormai di seguire quotidianamente con i freddi numeri la pandemia così come già immaginato dal Cts a livello nazionale. Comunque sono oltre 86mila i test effettuati, c’è lo 0 nella casella dei decessi e ci sono 3993 nuove positività registrate. In netta discesa gli attualmente positivi che segnano una frenata dopo diverse settimane di impennata sino a sfiorare i 70mila casi attivi: oggi sono 65772 le persone che combattono contro il virus. Piccola risalita anche nei ricoveri con 490 pazienti nelle aree non critiche e 51, invece, in terapia intensiva. I casi provincia per provincia vedono sempre Bari a spingere verso l’alto la curva con ulteriori 1298 contagi registrati. Segue Lecce con 1000, Taranto con 500, Brindisi con 478, Foggia con 406 mentre chiude la BAT con 258 nuovi casi. Sono ancora sostenuti i contagi tra i residenti fuori regione con 45.

I numeri in Puglia hanno ormai superato, tuttavia, tutti i parametri per il passaggio in zona gialla. L’incidenza viaggia ben oltre i 1000 casi ogni 100mila abitanti mentre i ricoveri in area non critica sono attorno al 17% e le terapie intensive superano di poco il 10%. Numeri che potrebbero da lunedì prossimo far scattare la zona gialla in Puglia che, comunque, resta una delle regioni al momento meno interessate dalla nuova ondata pandemica in Italia.