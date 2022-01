Inizio dell’anno all’insegna dei controlli a Barletta, dove nelle prime due settimane del 2022 si sono intensificate le attività di vigilanza della Polizia di Stato su tutto il territorio comunale.

Ad essere passate al setaccio dagli agenti sono state prevalentemente le zone del centro, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle misure anti Covid-19, come la distanza di sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione per evitare possibili contagi. Grande attenzione è stata posta anche nei confronti degli automobilisti, relativamente al rispetto delle norme del Codice della Strada.

I controlli, predisposti dal Questore Roberto Pellicone, sono stati effettuati in collaborazione con gli agenti del reparto Crimine “Bari Puglia Settentrionale”.

Il bilancio, dopo i primi 15 giorni di attività, fanno sapere dalla Polizia di Stato, è di un arresto, per estorsione e 5 persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per reati di diversa natura. Sono stati 256 invece i veicoli fermati e 968 le persone identificate, di cui 17 sanzionate per violazioni al Codice stradale.

Altre 369 persone, infine, sono state sottoposte a controllo, in diversi esercizi commerciali della città, per verificare il possesso e la validità del Green Pass.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e alla sicurezza sul territorio, continueranno anche nei prossimi giorni.