Con l’ordinanza del ministro Speranza, firmata dopo le indicazioni arrivate dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, passano in zona gialla Puglia e Sardegna, perché hanno superato il tetto del 10% in terapia intensiva e del 15% in area medica, mentre passano in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.

Tra zona bianca, zona gialla e zona arancione non ci sono differenze se si è vaccinati contro il Covid. Il sistema a colori, infatti, viene integrato comunque con gli obblighi di super green pass e green pass base (a seconda delle attività). Per chi non ha la certificazione verde rafforzata, però, scattano delle restrizioni agli spostamenti in zona arancione: non si può uscire dal Comune se non per motivi di necessità, così come succedeva lo scorso anno per tutti i cittadini. Per il resto non cambia nulla, le attività restano aperte e non c’è nessun altro tipo di restrizione ulteriore.