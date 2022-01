La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,1%, 17,5 punti sopra la media nazionale (grafico allegato).

Il 20% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,6% della media nazionale).

ASL BARI

Prime dosi per i bambini e per i “ritardatari”. La campagna vaccinale della ASL Bari nell’ultimo mese si è caratterizzata per l’ampia adesione della fascia pediatrica tra 5 e 11 anni, 43mila vaccinazioni su complessive 56mila, ma anche per l’attività di recupero nei confronti degli over 20 e, soprattutto, tra gli over 50. Sono quasi 10mila, infatti, le prime dosi somministrate a questi gruppi di adulti, giovani e meno giovani. Una fetta cospicua, 5mila circa, riguarda la fascia dai 50 anni in poi, in dettaglio 2.197 50-59enni, 1.422 60-69enni, 1.406 tra 70-79enni e over 80. Consistente anche il recupero di prime dosi tra i 20-29enni (1.425), 30-39enni (1.842) e 40-49enni (1.657).

Le statistiche emergono dal sistema di monitoraggio della ASL Bari, curato dall’Unità operativa Controllo di Gestione e descrivono l’accelerazione impressa nel mese di gennaio (354.195 dosi in 28 giorni) e ancor più a dicembre, mese in cui con 391.083 vaccini somministrati si è tornati ai livelli di luglio scorso, quando era stato raggiunto il punto più alto della campagna anti-Covid (399.103 somministrazioni). La capacità di erogazione continua ad essere particolarmente elevata, solo ieri sono state effettate altre 10.760 vaccinazioni, e si rispecchia direttamente nella copertura garantita con dosi “booster” agli over 12 che hanno completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa: l’81,4% dei residenti di Bari e provincia è già protetto con terza dose, percentuale che sale al 91,1% tra gli over 50.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 331.782, di questi 306.477 con la seconda dose e 209.172 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90%, all’83,1% e al 60,5%. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,3%, al 95,3% per il ciclo completo e all’81,5% per la terza dose.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.284.549 dosi.

Sono 272.353 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 7.564 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 300.321 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.222 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.350 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL BAT

Nella Asl Bt il 92 per cento della popolazione vaccinabile (dai 5 anni in su) ha effettuato la prima dose di vaccino, l’87 per cento ha anche la seconda dose mentre il 54 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose. La percentuale di cittadini con la terza dose sale in tutte le città: 50 per cento ad Andria, 53 per cento a Barletta, 58 per cento a Bisceglie, 58 per cento a Canosa, 55 per cento a Margherita, 50 per cento a Minervino, 54 per cento s San Ferdinando, 53 per cento a Spinazzola, 57 per cento a Trani e 55 per cento a Trinitapoli.

ASL TARANTO

(scheda allegata)

ASL LECCE

Prosegue rapida in ogni sua articolazione territoriale la campagna vaccinale in Asl Lecce: 7094 (di cui 527 prime dosi, 1442 seconde dosi e 5125 terze dosi) le vaccinazioni effettuate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio.