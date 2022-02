Saranno i campioni del mondo Giorgio e Armen Petrosyan i testimonial della prima “Coppa Petrosyan”. Nell’ambito dell’evento sarà conferito anche il primo “Trofeo Willy Monteiro”, giovane cuoco ucciso a Colleferro durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.

Ad annunciarlo sono Domenico Dipaola e Michele Dibenedetto, fondatori dell’A.S.D. Gladiator Gym-Team Petrosyan Academy di Barletta. L’evento sarà di scena al Pala “Panunzio” di Molfetta, sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, grazie alla disponibilità del Comune di Molfetta, unica meta possibile considerata l’indisponibilità dei due palazzetti della Città di Barletta.

Un appuntamento sportivo in collaborazione con il The Fighter Boxing Club e con il patrocinio di Regione Puglia, Federazione Pugilistica Italiana, O.P.E.S. e TAEKWONDO ITF ITALIA.

Si tratta, nella fattispecie, di una due giorni all’insegna delle più svariate discipline di combattimento: MMA, K1 rules, taekwondo, kick boxing e muay thai.

L’evento prenderà il via sabato 12 febbraio alle ore 15 con uno stage inaugurale aperto ad amatori e professionisti.

Domenica 13 febbraio, invece, è previsto uno stage per soli tecnici al mattino per poi cominciare il lungo calendario di match di K1 e pugilato sotto la supervisione dei fratelli Petrosyan.

Un appuntamento imperdibile e che si propone di mettere insieme le numerose realtà sportive, specializzate negli sport da combattimento, in un territorio che si è storicamente distinto in tali discipline.

Al miglior fighter in gara verrà assegnato il primo Trofeo dedicato a Willy Monteiro con la finalità di promuovere lo sport da combattimento (in tutte le sue discipline) non come violenza ma nei suoi valori più autentici.

Un messaggio forte e chiaro che si vuole rivolgere prevalentemente ai giovani. Il povero Willy fu ammazzato barbaramente con tecniche che nulla hanno a che fare con degli sport che, al contrario, mettono al primo posto la sana competizione, la correttezza, la sportività e il fair play.

L’evento sportivo sarà presentato con una conferenza stampa in programma sabato 12 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso la palestra Gladiator Gym di Barletta (via Paolo Ricci, 183/a).