Quasi 5mila nuovi contagi, 18 morti e un leggero aumento dei ricoveri, ma in compenso si registra un netto calo delle persone attualmente positive. È questo il quadro aggiornato dell’emergenza Covid in Puglia, secondo i dati forniti dal bollettino giornaliero della Regione.

Oggi, mercoledì 9 febbraio, sono stati accertati 4.944 casi, a fronte di 41.383 tamponi analizzati.

È ancora una volta Bari la provincia più colpita, con 1.374 nuovi contagi, seguita da Lecce, dove se ne contano 1.278. E poi Foggia 852, Taranto 587, Brindisi 456 ed infine la Bat con 330 casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 28 residenti fuori regione e 39 la cui provenienza è ancora in via di accertamento.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 659.726.

Si allunga purtroppo anche la lista delle vittime, con altri 18 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei decessi a 7.373.

Situazione stabile sul fronte sanitario. I pazienti Covid in ospedale sono in tutto 814, in leggero aumento rispetto a ieri. Di questi, 747 si trovano in area non critica e 67 in terapia intensiva. Quanto alla sola provincia Bat, sono al momento 80 i ricoveri registrati nell’ospedale di Bisceglie, di cui 7 in terapia intensiva.

Va giù il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono complessivamente 102.430 (quasi 2.500 in meno rispetto a ieri), mentre si segnala un nuovo deciso balzo in avanti dei malati che si sono negativizzati, quasi 550mila in totale, con più di 7.300 guariti solo nelle ultime 24 ore.