Grande successo per la prima “Coppa Petrosyan” in Puglia. Al Pala “Panunzio” di Molfetta a vincere è stato lo sport e la sana competizione. Un evento sportivo la cui valenza è stata certificata dai numeri: 100 stage tecnici, 200 match di taekwondo, 33 di K1 e 8 di boxe. Una due giorni sotto la supervisione dei due campioni del mondo Giorgio e Armen Petrosyan.

A chiudere la domenica è stato il primo “Trofeo Willy Monteiro”, giovane cuoco ucciso a Colleferro durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. A trionfare è stato Riccardo Galasso, giovane promettente dell’A.S.D. Gladiator Gym-Team Petrosyan Barletta.

Tra gli altri tesserati del gruppo, successi anche per Vincenzo Zingrillo, Marco Colavito, Giuseppe Tesse e Antonio Distaso. Ex equo, invece, per Sergio Loffredo e per il piccolo Alessandro Zingrillo, appena 5 anni, il più giovane partecipante in gara.

Un appuntamento sportivo, ricordiamo, in collaborazione con il The Fighter Boxing Club e con il patrocinio di Regione Puglia, Federazione Pugilistica Italiana, O.P.E.S. e TAEKWONDO ITF ITALIA.

Per gli organizzatori della prima “Coppa Petrosyan”, Domenico Dipaola e Michele Dibenedetto, il bilancio è stato più che positivo: “Siamo felici dei risultati conseguiti e dei numeri importanti registrati sul ring e sugli spalti del Pala “Panunzio” di Molfetta. L’evento ha voluto promuovere lo sport da combattimento (in tutte le sue discipline) non come violenza ma nei suoi valori più autentici e ci siamo riusciti. Ringraziamo i fratelli Petrosyan per la grande disponibilità e professionalità, Ruggiero Lanotte (responsabile nazionale O.P.E.S.) per la preziosa collaborazione, tutte le associazioni sportive e le palestre partecipanti ma soprattutto tutti i collaboratori dell’A.S.D. Gladiator Gym-Team Petrosyan Barletta. L’auspico è quello di ripetere l’iniziativa con una seconda edizione che vogliamo proporre nella nostra città di Barletta”.