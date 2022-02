E’ “Full Stack Developer: from zero to hero” il primo evento del “Coco Hub” di Andria.

Full stack developer è un ciclo gratuito di incontri di 15 ore per Web App Developer. Il corso, ideato e promosso da Overzoom con la partecipazione di Contenitore Contemporaneo, permetterà di apprendere i concetti necessari alla creazione e al mantenimento di un applicativo web nei suoi tre strati fondamentali: Back-end, Front-end e Dev-Ops.

Dal 4 marzo al 1° aprile 2022 per cinque venerdì i partecipanti svilupperanno le proprie competenze tra lezioni teoriche e pratiche, affiancati dagli esperti di Overzoom, software house che da oltre dieci anni aiuta aziende e professionisti a leggere e interpretare la propria realtà di business con il massimo livello di dettaglio, grazie alla creazione di software ad alta definizione su misura.

Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi maggiorenni con dimestichezza con le più comuni tecnologie di programmazione.

Back end:

– database MongoDB

– ambiente Node.js

– linguaggio Typescript

Front end:

– ambiente Node.js

– framework React.js

Dev Ops:

– infrastruttura Docker

– tool di gestione Docker Compose

La mission di Overzoom è da sempre la valorizzazione e la crescita delle forze del territorio, perché abbiamo a cuore la terra dove l’azienda è nata, così come le future generazioni che la abitano. Crediamo nelle loro potenzialità e vogliamo fornire tutto il nostro supporto, aiutandoli a creare connessioni in un mondo in costante crescita come quello del software development. Overzoom vuole investire concretamente sui più meritevoli, attraverso corsi di formazione di livello professionale o possibili future collaborazioni lavorative.

Full stack developer è questo: trasformare in realtà il tuo sogno di diventare programmatore con l’aiuto di chi è già programmatore.

Posti limitati a 20 partecipanti. Termine d’iscrizione 28 febbraio. Gli incontri si terranno in presenza negli spazi di Contenitore Contemporaneo in Via Barletta, 367 ad Andria. È necessario essere muniti del proprio laptop e di Green Pass. Il corso è gratuito e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per info e iscrizioni: cliccare QUI