Ha chiuso la settimana perfetta con un tris. Quello rifilato al Canosa al Poli di Molfetta. Così, a sette turni dal termine del girone A di Eccellenza, il Barletta allunga a +5 sul Corato, fermato dal Trinitapoli, e dimostra di aver già messo da parte e in bacheca la gioia per la conquista della Coppa Italia Dilettanti, edizione regionale. Il successo sul team allenato da Gino Zinfollino ha rappresentato la vittoria numero 17 su 19 partite di campionato, con un pareggio e un ko. Per mister Francesco Farina…

Il 3-0 al Canosa ha dimostrato che il Barletta sa anche andare a segno non con i soliti noti. Se le marcature di Russo, autore del 2-0, e di Pignataro, in rete su rigore per il centro che ha chiuso la partita, non sono delle novità, ben altro discorso si può fare per Simone Nannola. Decisivo con un colpo di testa che ha aperto le marcature.

Intanto a rinforzare il centrocampo biancorosso, anche in chiave Coppa, è arrivato Riccardo Paganin: classe 1997, nella prima parte di stagione ha militato nel Varzi (Eccellenza lombarda, girone A). In precedenza ha giocato con Calvi Noale in Eccellenza venta, Giorgione, Campodarsego e Bolzano in serie D. Il suo benvenuto al sud sarà domenica prossima sul campo del Real Siti, contro un avversario del quale Farina diffida. E non poco.