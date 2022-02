Ancora gravi danni dovuti al maltempo a Barletta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio: i maggiori hanno riguardato gli alberi presenti in città. Oltre al tronco sradicato in via delle Querce, già segnalato, ci sono testimonianze fotografiche di enormi disagi causati dalla pioggia e dal vento agli alberi di viale Regina Elena; nei pressi della Palazzina Feltrinelli, un albero risulta completamente sradicato dal terreno, e altri alberi in quella stessa via della Litoranea di levante, più verso il mare presentano notevoli danni, tant’è che il tratto di strada è stato transennato e limitata la circolazione.