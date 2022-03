Devo innanzitutto ringraziare tutto il personale dell’ospedale di Barletta per l’accoglienza, l’entusiasmo, per la volontà di collaborare che ha mostrato – spiega Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – questa prima conoscenza avrà sicuramente bisogno di approfondimenti mirati che porteremo avanti nei prossimi mesi ma certamente è un primo importante passaggio”. La Direttrice Dimatteo e il Direttore Sanitario Alessandro Scelzi hanno visitato tutti i reparti e i servizi attivi: “l’ospedale ospita cantieri e nei mesi scorsi ha sicuramente affrontato difficoltà legate alla necessità di mantenere percorsi separati per pazienti Covid e no covid, ma questo è il momento del rilancio e del recupero – dice Scelzi – sappiamo di poter contare su una forza lavoro attiva e coesa il cui unico obiettivo è quello di garantire un servizio sempre più qualificato”. “Questa è una fase delicata – continua il Direttore Sanitario Asl Bt – i dati relativi al contagio da Covid19 ci permettono di essere cautamente ottimisti tanto che abbiamo programmato la graduale riattivazione per pazienti no Covid dell’ospedale di Bisceglie, ma dobbiamo da un lato mantenere alta l’attenzione, dall’altra recuperare tutte le attività che in qualche maniera hanno subito rallentamenti».