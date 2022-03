Giornata numero 21 del girone A del campionato di Eccellenza pugliese, il Barletta è pronto ad ospitare al San Sabino di Canosa l’Atletico Vieste. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 6 marzo.

La settimana biancorossa

La gara con il Vieste aprirà il tour de force previsto per il mese di marzo. La prossima settimana i biancorossi scenderanno in campo per la Coppa Italia Dilettanti contro il San Marzano ma l’attenzione è tutta sul match contro i garganici, crocevia importante per il successo in campionato. Ne è consapevole Sante Russo: “Siamo concentrati sul match di domani – ha affermato l’esterno offensivo – abbiamo un buon vantaggio sulla seconda ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza di non potersi permettere alcun passo falso”. Per la gara di domani mister Farina avrà a disposizione l’intera rosa.

L’avversario

Con 23 punti conquistati (6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte) l’Atletico Vieste occupa l’ottavo posto in classifica. La formazione garganica guidata da Francesco Sollitto è ad un passo dal raggiungimento della salvezza nonostante il ruolino delle ultime cinque gare non sia positivo con soli 4 punti conquistati sui 15 a disposizione. Dei 6 successi totali ben 3 sono arrivati in trasferta, l’ultimo è lo 0-2 sul campo della Vigor Trani della 13ma giornata. I migliori marcatori sono De Vita, Olivieri e Tusiano tutti a 4 reti. Tra gli ex della partita ci sono i biancorossi Telera e Milella. La gara di andata allo “Spina” fu decisa de un centro di Antonio Pignataro.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà il signor Salvatore Montanaro della sezione di Taranto coadiuvato dal signor Giacomo Scorrano e dal signor Francesco Minerva, entrambi della sezione di Lecce.