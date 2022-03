Oltre 4 mila nuovi casi, altri 15 decessi e calo dei ricoveri in area non critica. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione. Dati che evidenziano un leggero peggioramento dei principali indicatori della pandemia in Puglia con i contagi in netta risalita rispetto alla scorsa settimana. Dei 4.155 nuovi casi odierni, su oltre 29 mila tamponi effettuati, 1.305 sono nella provincia di Lecce e 1.162 nella provincia di Bari. Più bassi i numeri negli altri territori: 595 nel foggiano, 444 nel tarantino, chiudono la provincia di Brindisi e Bat rispettivamente con 328 e 287 nuovi casi. I 15 morti registrati nelle ultime 24 ore porta a 7.760 il numero delle vittime da inizio pandemia.

Intanto arrivano buone notizie sul fronte ospedaliero: restano stabili le terapie intensive con 31 pazienti ricoverati, mentre in area non critica dove al momento sono ricoverati 531 pazienti, si registra -13 nelle ultime 24 ore. Torna a salire il dato degli attualmente positivi che sono complessivamente 75.364, 241 in più rispetto alla giornata di ieri. Resta alto anche il numero dei guariti, sono quasi 3.900 i negativizzati registrati nella giornata odierna.