Nella giornata nazionale delle vittime del Covid continua purtroppo a salire il numero dei morti a causa del virus in Puglia che in totale sono 7.850 dall’inizio della pandemia. Infatti non arrivano buone notizie dall’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che fa registrare 8.521 nuovi casi e altre 10 vittime.

Le nuove positività, su oltre 36 mila tamponi, sono state rilevate per lo più nelle province di Lecce e Bari, rispettivamente con 2.616 e 2.603 casi, sono 1.031 nel foggiano, 926 in provincia di Taranto, 711 nel brindisino e 578 nella Bat. Con l’aumento dei casi peggiorano tutti gli indicatori della pandemia. Tornano a salire i ricoveri con 560 pazienti in area non critica, +10 rispetto alla giornata di ieri, e 29 pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, +2 nelle ultime 24 ore. Continua a salire anche il numero degli attualmente positivi in tutta la regione che sono 96.493, mentre sono oltre 4 mila le persone negativizzate e guarite dal virus nella giornata odierna. In costante aumento il tasso di positività e l’incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti, segno che la circolazione del virus in Puglia resta altissima.