Giornata numero 23 del campionato di Eccellenza pugliese: il Barletta è pronto ad ospitare al “San Sabino” (fischio d’inizio ore 15 di domenica 20 marzo) il Trinitapoli.

La settimana biancorossa

Settimana libera da impegni di coppa per il biancorossi concentrati sull’importantissima sfida contro il Trinitapoli. Il vantaggio di 7 punti sulla seconda in classifica pone il Barletta in una buona posizione ma bisogna continuare a tenere alta la concentrazione. “Siamo pronti ad affrontare questa sfida difficilissima – ha affermato il difensore Peppe Telera in sede di presentazione – il Trinitapoli è avversario ostico ma dobbiamo continuare a dare il massimo per centrare l’obiettivo”.

L’avversario

Con 40 punti conquistati (12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) il Trinitapoli occupa la terza posizione in classifica. Nelle ultime 5 gare la squadra del tecnico Scaringella ha portato a casa 4 successi e un pari (lo 0-0 contro il Corato) risultando come una delle squadre più in forma del torneo. La gara di andata fu vinta in rimonta dai biancorossi con il punteggio di 2-1. Tre gli ex tra i biancoazzurri: i centrocampisti Barrasso e Diomande e l’attaccante Grumo.

La terna arbitrale

A dirigere il match sarà la signora Cristiana Laraspata della sezione di Bari coadiuvata dal signor Michele Spalierno anche lui della sezione di Bari e dal signor Pasquale Garofalo della sezione di Molfetta.

Giornata pro-Barletta

L’Asd Barletta 1922 comunica le modalità di accesso allo stadio “S. Sabino” di Canosa in occasione della gara della 23ma giornata del campionato di Eccellenza pugliese di domenica 20 marzo 2022 alle 15 contro il Trinitapoli in occasione della quale è stata indetta la giornata Pro-Barletta. Non saranno validi gli abbonamenti.

– Saranno disponibili 1140 biglietti (stadio aperto solo al 75% della sua capienza nel rispetto delle norme anti-covid).

– Prevendita aperta da mercoledì 16 marzo a venerdì 18 marzo dalle 10 alle 13 e dalle ore 16.00 alle 21 presso Ipanema club, bar Arcobaleno, tabaccheria Lionetti (Via degli Ulivi 37-39-41) e Gold Bet (Piazza Aldo Moro, 23-25). Sabato 19 marzo dalle 10 alle 21 presso l’Ipanema Club in viale Regina Elena e il bar Arcobaleno (via Manfredi, 73), tabaccheria Lionetti (Via degli Ulivi 37-39-41) e Gold Bet (Piazza Aldo Moro, 23-25).

– Costo del biglietto 8 euro compresi di prevendita. 5 euro per donne e nati dal primo gennaio 2005

– Per accedere all’impianto sarà obbligatorio esibire il green pass ed il documento di identità.

– Non saranno emessi biglietti il giorno della gara per evitare assembramenti al botteghino.