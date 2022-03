Oggi, 26 marzo 2022, presso la sala congressi dell’Hotel La Terrazza di Barletta si terrà una giornata di formazione professionale rivolta agli agenti delle Polizie Locali aperto a tutti, promosso dal Sindacato di categoria C.S.E. FLPL dal titolo “Le modifiche al Codice della Strada e l’attività di Polizia Giudiziaria”.

Una giornata di studi che vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore già iscritti al convegno per approfondire tematiche in materia di atti e attività di Polizia Giudiziaria di cui relazionerà il Prof. Antonio Lascala, noto professionista in materia di diritto e procedura penale, nonché relatore preferito per la formazione delle Polizie locali e di Stato; in materia di codice della strada con le nuove modifiche relazionerà il Comandante Polizia Locale di Forlì-Cesena, Gambettola – Emilia Romagna Dott. Maurizio Marchi, autore di diversi testi della libreria universitaria per le Polizie Locali.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Barletta, si aprirà con il saluto istituzionale introduttivo del Commissario Straordinario dott. Francesco Alecci, rappresentante dell’amministrazione del Comune di Barletta al quale va da parte dell’organizzazione il vivo ringraziamento per l’interesse dimostrato alla partecipazione.

Parteciperanno inoltre:

Dott. Savino Filannino – Comandante della Polizia Locale di Barletta

Nicola De Vincenzis – Segretario Nazionale del Sindacato – UNIONE Lavoratori Polizie Locali

Dott. Michele Zitoli – Componente della Commissione e Comitato Tecnico della Scuola Regionale di Polizia Locale

Modera il Segretario Regionale Vice Presidente ASIPOL e Coordinatore Regionale C.S.E. – Di.c.c.a.p. – dott. Luigi Sabatelli.

«Questa Organizzazione Sindacale, C.S.E. FLPL – Di.c.c.a.p, ha sempre guardato con estremo interesse alla formazione per i professionisti e i lavoratori di appartenenza delle Polizie locali di prossimità – scrivono gli organizzatori – per lo slancio alla propria carriera e per diventare più qualificati in modo da progredire a livelli più alti e garantire con professionalità le istituzioni. In questo modo saremo capaci di offrire ai cittadini servizi più innovativi ed efficienti».

Sono previste due sessioni di studi, una dedicata alle recenti modifiche del Codice della Strada (relatore dott. Maurizio Marchi) e la seconda sull’attività della Polizia Giudiziaria nell’ambito delle violazioni al Codice della Strada (relatore prof. Avv. Antonio La Scala).