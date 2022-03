Dobbiamo essere tutti protagonisti di una nuova stagione politica. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un’occasione di riscatto per Barletta. Un’opportunità che deve essere colta sulla base di un progetto politico condiviso. Per questo, riteniamo che sia particolarmente importante che la coalizione di centrosinistra si presenti compatta nella sfida contro il centrodestra. Non si tratta solo di far parte di un’alleanza ma di avviare insieme un percorso all’interno del quale ciascuno dovrà fornire il proprio contributo. Vogliamo farlo sapendo di poter contare sulla figura di Santa Scommegna, candidata al ruolo di sindaco, che ha deciso di mettere a disposizione della città la sua esperienza, e questo rappresenta un valore aggiunto per tutti. Insieme a lei sarà sicuramente possibile voltare pagina, riportando un clima di stabilità dopo una stagione contraddistinta da tensioni. Rinnoviamo, quindi, il nostro invito a Sinistra Italiana, Coalizione Civica, Articolo 1, Movimento 5 Stelle, Costituente Democratica e Un’altra Italia è possibile, affinché con Santa Scommegna si possano individuare i presupposti per un percorso che vada nella direzione di obiettivi comuni da raggiungere insieme.