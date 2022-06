Dopo Hannibal arriva Scipione l’Africano. Tra poche ore terminerà la tregua dal caldo che ha interessato l’Italia nella seconda metà di maggio. Le temperature, scese lievemente nell’ultimo weekend, torneranno a rialzarsi già nelle prossime ore, preannunciando un mese di giugno da record. Attese, infatti, punte sino ai 40°C e più in generale un caldo ben più importante di quello avvertito sino ad oggi. Anche la Puglia sarà interessata dall’anticiclone africano in arrivo. Dal 1 giugno sino a tutto il weekend sarà di fatto già estate. Per la regione pugliese è atteso bel tempo prevalente e molto caldo. Scipione l’africano si intensificherà man mano col passare delle ore. Un condizione meteo che certamente favorirà l’inizio della stagione balneare. In Puglia, così come in Basilicata, Sardegna e Sicilia si toccheranno punti di 36°C, ma la temperatura avvertita potrebbe essere ben più alta. La situazione sarà più gradevole nelle località costiere, mentre nelle zone interne il caldo potrebbe essere particolarmente intenso. Scipione l’Africano reggerà almeno sino a domenica 5 giugno, successivamente potrebbe perdere d’intensità con l’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà, in ogni caso, il nord Italia. Al Sud ancora cielo sereno e caldo intenso. L’assaggio di un’estate che bussa in anticipo.