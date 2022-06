Sono 25.822 le persone attualmente positive, 264 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 374, Bat 95, Brindisi 88, Foggia 186, Lecce 253, Taranto 193, residenti fuori regione 12, provincia in definizione 4.