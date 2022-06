Hanno avuto inizio con la tradizionale deposizione di due corone al Monumento di Piazza Caduti, a Barletta, le celebrazioni del 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana organizzate dalla Prefettura della Bat. Nel Palazzo del Governo di via Cialdini, alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio, la cerimonia inaugurata dall’inno di Mameli eseguito dagli studenti del liceo classico Casardi seguita dalla lettura da parte del prefetto Maurizio Valiante del messaggio inviato, per l’occasione, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della cerimonia la consegna di undici Onorificenze ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi per meriti professionali, culturali e sociali. L’onorificenza di commendatore al merito della repubblica italiana è andata al primo questore della provincia Bat, Roberto Pellicone, alla vice prefetto Rachele Grandolfo, al commerciante barlettano Vito Dibitonto, allo storico massaggiatore sportivo del Barletta Calcio, nonché presidente onorario del gruppo ANMI, Sebastiano Lavecchia. E’ stata consegnata l’onorificenza di ufficiale al merito della repubblica italiana all’imprenditore barlettano Francesco Damico, al coordinatore infermieristico del Servizio Emergenza Territoriale Provinciale del 118, Francesco Paolo Maffei, all’architetto biscegliese Pierpaolo Sinigaglia. Premiati infine con l’onorificenza di cavaliere al merito della repubblica italiana il Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Alessandro Delle Donne, sino a pochi mesi fa alla guida della Asl Bt, il Primo Maresciallo Luogotenente dell’Aeronautica Militare in quiescienza, il trinitapolese Savino Pergola, la storica donatrice di sangue dell’Avis, la barlettana Monia Zanada e l’ingegnere biscegliese Maria Paternostro. La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle classi vincitrici del concorso di idee “Testimoni di Legalità Attiva”, promosso dalla Prefettura, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del Patto Educativo Provinciale, con in palio un viaggio a Roma i prossimi 5 e 6 giugno per visitare il Quirinale, Palazzo Chigi e il Viminale.