Lieve risalita per ricoveri e attualmente positivi, secondo quando emerso dal bollettino epidemiologico di oggi, 11 giugno 2022, che ancora una volta segnala un andamento stabile della pandemia sul fronte dei casi giornalieri. 1.467 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 10mila tamponi eseguiti. 473 le positività accertate in provincia di Bari, 292 nel foggiano, 267 in provincia di Lecce, 170 in quella di Taranto, 142 nella Bat e 92 nel brindisino. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale 1.146.752. Accertata anche una nuova vittima che ha contratto il virus, il totale dei decessi sale quindi a 8.553. Circa 1.200 i negativizzati segnalati nel bollettino di oggi, dato che come ieri è inferiore ai nuovi casi, pertanto gli attualmente positivi continuano a salire seppur lentamente e ad ora si attestano a 18.581. +8 alla voce ricoveri in area non critica dove i pazienti salgono a 244. In 13, invece, si trovano in terapia intensiva.