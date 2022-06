Oggi in Puglia si registrano altri 719 contagi da Coronavirus su 5.523 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 13%. I decessi sono stati due. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (239), Bat (73), Brindisi (54), Foggia (132), Lecce (151), Taranto (65).

Sono residenti fuori regione altre 4 persone risultate positive in Puglia mentre per un caso la provincia è in via di definizione. Delle 19.318 persone attualmente positive 237 sono ricoverate in area non critica (ieri 242) e 11 in terapia intensiva (ieri 10).