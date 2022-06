Sebbene a livello nazionale il referendum non sia passato neanche avvicinandosi al 50%+1 degli elettori necessari, a Barletta il quorum per il Referendum sulla Giustizia, di ieri, è stato comunque ampiamente superato (oltre il 62%) come già detto. Tuttavia degno di nota appare che per i primi 2 quesiti dei 5 complessivi, sia nel primo (scheda rossa, quello sulla “Severino”) che nel secondo (scheda gialla, sulla limitazione delle misure cautelari) i NO avrebbero comunque bocciato la proposta referendaria col 55% di media dei contrari.

Inoltre, i partecipanti alla competizione referendaria sono stati poco di più di quelli partecipanti alle Amministrative, sebbene risulti notevole il numero di “schede bianche“.