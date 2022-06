Di seguito, riportiamo l’elenco delle performance delle singole liste presenti sulla scheda. Il partito più suffragato in assoluto risulta essere il Partito Democratico, seguito a stretto giro da Forza Italia; la lista civica, quella del Sindaco per intenderci, che ha raccolto più consensi è quella di Mino Cannito Sindaco.

La più suffragata alle urne è stata, anche questa volta, Rosa Tupputi, con 1.482 voti, per la lista “CON Barletta”, nella coalizione di Santa Scommegna. Sempre nella stessa coalizione progressista, nel PD, raccoglie diversi consensi il consigliere regionale Filippo Caracciolo, con 1.401 preferenze. Per il centrodestra, degna di nota la performance di Marcello Lanotte per Forza Italia, che raccoglie 1.154 preferenze. I seggi saranno ben definiti solo dopo il ballottaggio, visto che la legge prevede un premio di maggioranza per il sindaco eletto. Ma appare chiaro già che in Consiglio comunale si incontreranno Caracciolo e Cannito, non sappiamo se quest’ultimo sarà negli scranni dell’opposizione o al posto del Sindaco.

Il Movimento 5 Stelle non ce la farà ad entrare in Consiglio comunale, avendo raccolto solo 1.169 voti complessivi. «Noi ce l’abbiamo messa tutta – commenta la Carone, candidata sindaco per il Movimento, attraverso i suoi canali social – Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, nonostante le difficili condizioni di partenza. L’esito del voto non ci consente di entrare in Consiglio comunale. L’impegno profuso in questi anni non è bastato».

Di seguito i dati definitivi delle liste, rappresentati per coalizione e per ordine d’arrivo:

CANNITO

Forza Italia (5.312 preferenze, pari al 11,6 %)

Mino Cannito Sindaco (4.896 preferenze, pari al 10,7 %)

Fratelli d’Italia (3.598 preferenze, pari al 7,9 %)

Barletta nel cuore (1.624 preferenze, pari al 3,6 %)

Barletta al centro (1.411 preferenze, pari al 3,1 %)

Amico (1.258 preferenze, pari al 2,8 %)

Lega (887 preferenze, pari al 1,9 %)

Democrazia Cristiana (40 preferenze, pari al 0,1 %)

SCOMMEGNA

PD (6.587 preferenze, pari al 14,4 %)

Scommegna Sindaco (4.275 preferenze, pari al 9,4 %)

Cantiere Puglia (3.072 preferenze, pari al 6,7 %)

Con (2.694 preferenze, pari al 5,9 %)

Barletta Popolare (2.031 preferenze, pari al 4,5 %)

Emiliano sindaco di Puglia (1.302 preferenze, pari al 2,9 %)

DORONZO

Sinistra Italiana – Coalizione civica (3.268 preferenze, pari al 7,2 %)

Barletta in Comune (1.064 preferenze, pari al 2,3 %)

Italia Viva (724 preferenze, pari al 1,6 %)

Barletta sicura (419 preferenze, pari al 0,9 %)

CARONE