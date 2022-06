Si aggiornano i dati della pandemia da covid in Puglia. Nelle ultime ore la curva epidemiologica ha dato segnali di ripresa confermati anche nel bollettino di oggi dove sono stati accertati 2.018 nuovi casi a fronte di circa 12mila tamponi eseguiti. 601 le positività accertate nella provincia di Bari, 399 in quella di Foggia, 397 nel leccese, 222 nella Bat, 206 nel tarantino e 162 in provincia di Brindisi. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a 1.153.624. Si aggrava ancora il conto dei decessi con altre 7 vittime che portano il conto complessivo a 8.572. Dopo giorni di discesa tornano a salire lievemente i ricoveri in area non critica, 216 ad oggi, più 10 unità rispetto a ieri. Restano stabili a 10 le terapie intensive occupate. Tornano a scendere, invece, gli attualmente positivi che secondo il bollettino di oggi si attestano a poco più di 20mila, quasi 500 unità in meno rispetto a ieri. Oggi, infatti, sono stati registrati circa 2.500 negativizzati dal covid.