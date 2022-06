«La candidata Sindaco del MoVimento 5 Stelle Maria Angela Carone, i 27 candidati al consiglio comunale, gli attivisti tutti, mesi fa, convinti del fatto che poche fossero le differenze tra i due grandi schieramenti di Centrodestra e Centrosinistra a Barletta, hanno insieme fatto una scelta difficile ma coraggiosa: porsi equidistanti da entrambi gli schieramenti politici. Per noi, e a questo punto solo per noi, Scommegna e Cannito sono “due facce della stessa medaglia”. Oggi, a poche ore dal ballottaggio, questa convinzione resta, anzi si fa più forte ancora. Ed è per questo motivo che non daremo alcuna indicazione di voto, convinti che i nostri elettori siano cittadini liberi che sapranno scegliere autonomamente chi votare in vista di questo turno di ballottaggio».

È la dichiarazione riportata dai canali ufficiali del Movimento 5 Stelle Barletta: chiarezza da parte di candidati e attivisti, inclusa la candidata sindaco Carone, sulla loro posizione rispetto al turno di ballottaggio di domenica 26 giugno.

«I voti dei cittadini che hanno scelto il Movimento 5 Stelle non diventano automaticamente nostri voti; erano cittadini “con le mani libere” il 12 Giugno, saranno cittadini “con le mani libere” domenica prossima. Convinti che da lunedì inizierà per noi il compito prezioso di costruire una vera alternativa per la Barletta del futuro, e a cui compito noi lavoreremo con entusiasmo e determinazione! Insieme, con la volontà unica di perseguire sempre il bene comune della nostra città».