Sono 3817, su 15428 test, i casi Covid rilevati in Puglia nel bollettino di giovedì, 23 giugno. Il tasso di positività si attesta oggi al 24,74%. Registrati oggi anche 11 decessi.La maggior parte delle positività si registra in provincia di Bari (1.136). Nella Bat 430 casi, 311 nel Brindisino, 683 in provincia di Foggia, 738 nel Leccese, 450 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 52, per 17 la provincia è in corso di definizione.

Sale ancora il numero dei positivi, oggi complessivamente 29.350. I guariti diventano 1.133.677.

I ricoveri sono complessivamente 236 (dieci in meno rispetto a ieri), di cui 226 (-9) nei reparti ordinari e dieci nelle terapie intensive (-1).