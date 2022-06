Ora c’è anche l’ufficialità: sarà Francesco Farina a guidare il Barletta nel prossimo campionato di serie D. Conferma incassata allora per l’allenatore dei record, che ha guidato i biancorossi al tris di successi nell’ultima stagione: vittoria del campionato di Eccellenza, con conseguente promozione in serie D, trionfo in Coppa Italia Dilettanti Puglia, bis nella Coppa Italia a livello nazionale. Quella della stagione 2022/23 sarà per Farina terza esperienza consecutiva sulla panchina dei biancorossi, quasi un unicum per un allenatore che ha conosciuto tante piazze e ha vinto tanto in carriera. Alla fine ha prevalso la volontà delle parti: Farina, come spiegato anche in occasione della festa promozione di metà maggio, voleva restare alla guida del Barletta anche in serie D, nonostante le proposte di diverse realtà della principale categoria dilettantistica e di società di Eccellenza. La società biancorossa ha scelto di proseguire con l’allenatore di Caserta, amato da una piazza che conosce bene, nonostante i sondaggi con Nicola Ragno e Alessandro Monticciolo negli scorsi giorni.

Definita la guida tecnica e avviata la campagna abbonamenti con un entusiasmo che lentamente cresce nella tifoseria, per la dirigenza biancorossa ora è tempo di concentrarsi sul calciomercato che verrà. A partire dalle conferme nel parco under: in via di definizione quelle del terzino Andrea Marangi e del laterale Simone Nannola, entrambi classe 2001. Si lavora con il Monopoli per riportare in biancorosso Antonio Cafagna, centrocampista classe 2002 che nonostante la giovane età è stato tra i pilastri della promozione. Alla voce conferme nel parco over uno dei primi nomi da cui ripartire potrebbe invece essere quello dell’esterno Vito Lavopa, molto apprezzato per versatilità e capacità di coniugare chilometri percorsi e qualità. Tante poi le suggestioni legate agli arrivi: una doppia pista conduce a Cerignola, dove nella scorsa stagione hanno giocato Nicola Loiodice e Lorenzo Longo. Loiodice, in particolare, ha già lavorato con Farina e ha già giocato a Barletta. Con Longo, che nella Bat ha già vestito la maglia della Fidelis in C, garantirebbe un’iniezione di tecnica ed esperienza da alta classifica. Entrambi hanno già avuto contatti con la società e attendono di capire i piani per sposare il progetto biancorosso. Sondato anche Vincenzo Corvino, esterno 31enne che l’anno scorso è tornato a Fasano dopo aver vinto il campionato di D a Taranto. Con lui c’era il centrale Antonio Guastamacchia, uno dei nomi valutati per il restyling della difesa biancorossa.