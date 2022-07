È un Barletta formato XL: L come Nicola Loiodice, L come Riccardo Lattanzio. I primi due arrivi annunciati dalla società biancorossa per la Serie D 2022/23 hanno il sapore di una manifestazione di intenti rivolta all’intero campionato: nella città della Disfida l’anno dell’addio all’Eccellenza dopo sette anni di Purgatorio coinciderà con l’intenzione di essere protagonisti. Loiodice, classe 1992, torna in biancorosso per la terza volta dopo le esperienze del 2016 e del 2020 e lo fa portando nella sua valigia la vittoria del girone H di Serie D con l’Audace Cerignola. Con un contributo notevole alla causa gialloblù, fatto di 7 gol e ben 11 assist in campionato. Lattanzio, attaccante classe 1989 con radici ad Andria e un passato da globetrotter del calcio di Serie C e Serie D, ha sposato la causa biancorossa dopo tre stagioni a Bitonto, con 35 reti e 14 assist in 99 presenze.

A incidere sulla scelta di Loiodice, indizio fornito dal diretto interessato sui social, oltre alla forte volontà del Barletta di puntare su di lui, c’è stata la possibilità di giocare al Puttilli, stadio chiuso da sette anni e che dovrebbe – il condizionale sul tema è d’obbligo – tornare a disposizione di società e tifosi entro la fine del 2022. Non a caso, il fantasista barese ha anticipato il suo arrivo con una storia Instagram direttamente dall’impianto di via Vittorio Veneto. Quella con Lattanzio non sarà un’intesa da costruire da zero: i due infatti hanno già giocato insieme. Il nastro va riavvolto alla stagione 2018/19, sponda Audace Cerignola. 14 reti per Loiodice, 17 per Lattanzio. Non a caso il primo non ha mai nascosto quanto elevata sia l’intesa tecnica con il secondo. L’auspicio di Francesco Farina, allenatore del Barletta, è che si ripetano in biancorosso. Dove a completare il reparto – in attesa di definire il futuro di Pignataro – c’è Sante Russo, confermato, e si continua a sognare il ritorno di Federico Cerone, fresco di addio al Giugliano dopo aver trascinato i campani alla promozione in C. Intanto ci sono due certezze: Loiodice e Lattanzio, di nuovo insieme per un Barletta XL.

