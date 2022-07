«È soprattutto nei giorni di Festa che l’opera dei volontari Caritas, alla mensa di Via Cialdini 62, si fa necessaria, per certi versi fondamentale. Oggi e per tutta l’estate, come ogni giorno dell’anno, si preparano i cibi da cuocere, scaldare il donato, mondare frutta e verdura necessaria per il contributo alla dieta dei nostri ospiti». Lo scrivono i volontari della Caritas di Barletta.

«E poi, in questi giorni di grande calura, fare una doccia o lavare i panni nella lavanderia di Via Bonello, da sempre a disposizione di chiunque, contribuisce a lenire le giornate di lavoro nei campi dove a tarda sera la stanchezza viene corroborata da un fresco e comodo giaciglio nel Dormitorio di Via Manfredi. Qui al mattino, dalla nostra terrazza, si potrà vedere una nuova e solidale Alba. Noi siamo aperti per tutta l’Estate, ogni giorno tutti i giorni. Vieni a trovarci, per Noi sei importante. Buona festa dei Santi Patroni».