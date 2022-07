Sabato 16 luglio, prenderà il via il progetto spiaggia che la Lega Navale di Barletta, ha preso in concessione per finalità sportive con il coinvolgimento della Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) – ad annunciarlo è una nota diramata dalla stessa Lega Navale barlettana agli organi di stampa. E, prosegue il comunicato – L’arenile in concessione si trova sulla litoranea di Ponente subito dopo l’area dedicata al ripopolamento del “fratino”.

Programma di inaugurazione della “Base Nautica”

Ore 9.30 esibizione Beach Sprint (Costal Rowing);

Ore 9.30 trasferimento barche a vela dalla sede alla base nautica da parte degli allievi;

Ore 10.30 esibizione SUP;

Ore 12.00 taglio simbolico del nastro di inaugurazione alla presenza delle autorità sportive ed istituzionali

Ore 13.30 esibizione sport velici (Kite surf etc.)

Ore 18.00 rientro barche a vela presso la sede della Lega Navale;

In occasione della giornata inaugurale – conclude la nota – la base nautica sarà aperta alla visita di tutta la cittadinanza.