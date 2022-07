Continua la discesa della curva epidemiologica in Puglia. Il bollettino diramato oggi dalla Regione segnala 6.205 nuovi casi di positività al covid-19 a fronte di oltre 30mila tamponi eseguiti. Vale a dire un tasso di positività in netta discesa rispetto alle settimana passate e che oggi si attesta al 20,3%. Quasi 2mila i contagi attribuiti alla provincia di Bari, 1.258 in quella di Lecce, 976 nel tarantino, 755 nel foggiano, 602 in provincia di Brindisi e 528 nella Bat. Al conto bisogna aggiungere i 161 casi tra residenti fuori regione e contagi in via di definizione. Il totale delle positività da inizio pandemia ha superato quota 1.350.000. Nel bollettino di oggi, purtroppo, si registrano altre 5 vittime. Il conto totale dei decessi sale a 8.749. Segno meno per gli altri indicatori: giù ricoveri e attualmente positivi. Sul fronte ospedaliero sono 479 i pazienti in area non critica, dato in diminuzione di 11 unità rispetto a ieri. Restano stabili a 17 i posti letti occupati in terapia intensiva. Anche oggi scendono gli attualmente positivi, circa 80.600 secondo i dati di oggi, in discesa di 3mila unità rispetto a ieri. Si conferma la crescita dei negativizzati con un nuovo balzo in avanti: oltre 9mila nelle ultime 24 ore.