Sono 5.424 i casi Covid a fronte di 23.254 test, con un tasso di positività pari al 23,32%, registrati in Puglia nel bollettino epidemiologico regionale di venerdì 22 luglio. Segnalati oggi anche due decessi.

I positivi sono 1.606 in provincia di Bari, 469 nella Bat, 501 in provincia di Brindisi, 654 nel Foggiano, 1129 in provincia di Lecce, 900 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionale sono 133, altri 32 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi in totale 76.907. Balzo in avanti dei guariti, complessivamente a quota 1.275.927 (+7979 rispetto a ieri).

Registrano un calo i ricoveri, oggi 494 (-6), di cui 478 (-5) persone ricoverate in area non critica e 16 (-1) in terapia intensiva.