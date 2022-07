Dopo il lungo raduno presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco durante il quale sono stati definiti gli equipaggi che parteciperanno al “World Rowing Under23 & Under19 Championship 2022” di Varese, è giunta l’ora di incrociare i remi con i migliori canottieri di tutto il mondo.

La nostra Federica Chisena è stata designata dall’allenatore della nazionale Benedetto Vitale a occupare uno dei carrelli dell’ammiraglia della squadra azzurra che se la vedrà con altri dieci armi provenienti da Australia, USA, Germania, Polonia, Cina, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Ungheria, Nuova Zelanda e Romania.

Il primo impegno per l’equipaggio dell’8+ italiano è la batteria in programma per domani giovedì 28 luglio alle 10:10 dove solo l’equipaggio primo classificato avrà diritto d’accesso diretto alla finale mentre gli altri dovranno sostenere un’ulteriore prova, i recuperi, per entrare tra le nazioni che si sfideranno per la conquista degli allori in palio.

Tutta la sezione della Lega Navale di Barletta attende l’esordio in gara della sua pupilla alla quale certamente non mancherà il tifo di tutti gli sportivi barlettani che potranno seguire la gara dalla pagina web https://worldrowing.com/event/2022-world-rowing-under-19-under-23-championships – LIVE TRACKER.