Il titolo alla stagione 2022/23 del Barletta lo assegna Riccardo Lattanzio, uno dei volti nuovi assicurati all’organico biancorosso in vista del campionato di Serie D. Il 2-2 di venerdì scorso contro la Fidelis Andria, avversario di categoria superiore, ha confermato la solidità di un gruppo strutturato nel solco delle conferme – ben 12 – e degli innesti mirati. Tesi confermata anche dall’allenatore Francesco Farina.

Lattanzio con Loiodice e Petta compone un tris di rinforzi con il pedigree che nella categoria non ha bisogno di presentazioni. Per l’ex attaccante di Fidelis Andria e Bitonto, però…

Capitolo under: dopo alcuni innesti quali Mininno, Rastelletti, Campisi e Mercorella si attendono nuovi arrivi. Farina descrive l’identikit tecnico e anagrafico dei prossimi rinforzi.

Mercoledì 10 agosto alle 17.30 si tornerà in campo a San Ferdinando per sfidare in un test amichevole il Team Orta Nova. L’ultima fase del calciomercato regala anche al Barletta un interrogativo: c’è la possibilità che la ciliegina sulla torta arrivi a centrocampo?

