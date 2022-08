Oggi, mercoledì 17 agosto, in Puglia si registrano 2456 nuovi casi di positività al Covid su 14.565 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 16,8 %. Sono otto le vittime.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (577), Bat (127), Brindisi (228), Foggia (264), Lecce (769) e Taranto (385). Residenti fuori regione sono 90 risultate positivi in Puglia mentre per altri 16 la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 35.601 persone attualmente positive 365 sono ricoverate in area non critica (ieri 388) e 18 in terapia intensiva (ieri 16).