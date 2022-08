La penultima domenica di agosto ci restituisce 872 nuovi casi al covid a fronte di circa 5.800 tamponi eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino odierno della Puglia, che segnala un tasso di positività che si attesta al 15%. 297 contagi sono stati rilevati in provincia di Lecce, 212 in quella di Bari, 96 nel foggiano, 93 nel brindisino, 86 in provincia di Taranto, e infine 45 casi sono attribuiti alla Bat. Il totale delle positività da inizio emergenza sanitaria sale a 1.441.481. Il virus purtroppo ha fatto altre 3 vittime ed il numero complessivo dei decessi è salito a 8.956. Dando uno sguardo agli aggiornamenti epidemiologici degli ultimi tre giorni, i ricoveri sono sostanzialmente stabili: 312 i pazienti in area non critica, mentre 17 sono i ricoverati in terapia intensiva. Sul fronte degli attualmente positivi si registra un lieve rialzo, dettato dal fatto che nelle ultime 24 ore il numero dei negativizzati è di poco inferiore a quello dei nuovi casi. Ad oggi in Puglia sono circa 32.500 gli attuali positivi.