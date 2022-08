Ieri sera sono state presentate le liste elettorali per le Politiche del 25 settembre prossimo. Come avevamo già annunciato, notizia già diffusa da molto tempo e su cui non si nutrivano molti dubbi, la riconferma al Senato al secondo posto nel listino proporzionale, come già nel 2018, di Dario Damiani per Forza Italia. Sempre per la stessa lista, alla Camera, come capolista l’attuale Presidente del Consiglio comunale di Barletta, Marcello Lanotte.

La coalizione di centrodestra, spinta anche dal vento favorevole dei sondaggi candida la barlettana, consigliere comunale, Stella Mele, in quarta posizione nel listino plurinominale per il Senato. Sempre nel centrodestra, con la lista Noi moderati, che raggruppa le forze più moderate con Toti, Lupi e Cesa, sarà candidato nel listino plurinominale per la Camera anche il barlettano Antonio Lattanzio.

Per il cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda, corre all’uninominale della Camera dei Deputati, Gennaro Rociola, nella lista Azione – Italia Viva. Per lo stesso polo, corre in quarta posizione nel listino proporzionale della Camera, anche il barlettano Ruggiero Crudele. La coalizione progressista, orfana di candidature per il Partito Democratico, candida al terzo posto nel listino del plurinominale della Camera, il giovane Luca Lacerenza per +Europa di Emma Bonino. L’ex consigliere comunale, Mimmo Caporusso, della Direzione nazionale di SI, correrà per la lista “Alleanza Verdi e Sinistra” al secondo posto nel listino proporzionale del Senato.