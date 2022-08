«Da qualche giorno, le strutture Caritas a Barletta sono interessate dal rientro delle “Cicogne”, termine con il quale indichiamo i braccianti extracomunitari che in questi mesi saranno impegnati nel taglio dell’uva nelle nostre campagne. Certo, l’impegno da parte dei nostri volontari diventa quasi estenuante perché servire centinaia di pasti ogni giorno, soprattutto a cittadini barlettani, o assicurare una doccia o un posto letto alle “cicogne” comporta un maggior dispendio di risorse, quando ormai queste sono pressoché a zero e senza percepire alcun contributo, se non l’8 per mille, sufficiente a coprire a malapena il caro bollette.

La necessità di garantire la somministrazione di pasti agli indigenti, si basa sul rispetto di ogni regola sanitaria e comporta una corretta impostazione organizzativa. Ed è lì che la vicinanza dei barlettani si rende essenziale, anzi indispensabile per noi, recuperare le eccedenze alimentari è il primo impegno. I nostri furgoni sono visibili ogni giorno e battono il territorio comunale per il ritiro del superfluo, ma quest’anno potrebbe non bastare e per questo è importante che ogni risorsa, ogni alimento, venga correttamente convogliato presso le nostre strutture, site in Via Cialdini o in Via Manfredi.

Per noi sei importante e ogni attenzione e aiuto verrà destinato a chi giornalmente chiede di essere Visibile e non Dimenticato.

Vienici a trovare, collabora con Noi per evitare che quest’anno possa essere ancora più duro, così contribuirai a lenire se non a combattere a le povertà».