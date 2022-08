Da lunedì 29 agosto alcuni tratti stradali interessati recentemente da lavori di scavo per la posa di cavi elettrici saranno asfaltati.

Si tratta delle vie Girondi (dal civico 47 al 115 e dal civico 80 al 52), Chieffi (dall’11/a al 3 e dall’8/a al 2/a), Rizzitelli (dal 13 al 23 e dal 12 al 26), Sernia (dall’1 all’11/b e dal 2 al 22), Suor Damato (dal 10 al 48), Mura San Cataldo dall’intersezione con Vico Abignenti, Mura del Carmine da piazza Marina sino all’intersezione con via Duca degli Abruzzi e, infine, piazza Marina.

Per la circostanza, al fine di disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico un’ordinanza dirigenziale dove si stabilisce l’istituzione di divieti di sosta con rimozione dalle ore 00 alle 24.

Nel provvedimento è precisato che la ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i suddetti obblighi e divieti di volta in volta in base all’avanzamento dei lavori e in relazione alle difficoltà tecnico/operative, anche con chiusura completa o parziale della carreggiata.