Stabili i ricoveri mentre continuano a scendere gli attualmente positivi anche se il virus non molla la sua presa e fa registrare ancora una vittima. E’ la sintesi del bollettino epidemiologico giornaliero della regione sull’andamento della pandemia da covid-19 in Puglia. 1318 nuovi casi registrati su 9194 test effettuati. Sono 1644 le persone negativizzate così da far scendere gli attualmente positivi a 21263 persone. Ricoveri praticamente identici ad un giorno fa: sono 257 le persone ricoverate in area non critica mentre 13 i pazienti nelle terapie intensive.

A Lecce e Bari il maggior numero di nuovi contagi: sono rispettivamente 358 e 355. Segue il foggiano con 227 e Taranto 156. La Provincia di Brindisi registra 116 nuovi contagi e la BAT 60. Sono 41 i casi conteggiati di residenti fuori regione.