L’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV è una organizzazione mutualistica finalizzata ad aiutare le persone più deboli della città a soddisfare i propri bisogni anche di carattere informativo e culturale.

Infatti, la conoscenza e la formazione di una coscienza critica sono fondamentali per migliorare le proprie condizioni di vita, per emanciparsi.

Siamo anche convinti che la cultura sia lo strumento migliore per favorire l’integrazione sociale delle persone migranti, ed è per questo motivo che la nostra Universitá é aperta a tutt*, senza alcuna distinzione.

Quest’anno, grazie ad un probabile ampliamente degli spazi del quale, se dovesse concretizzarsi, vi diremo in seguito, saremo in grade di arricchire notevolmente il programma didattico, per cui, oltre ai corsi e ai laboratori degli anni precedenti, e in particolare:

corso di italiano per stranieri e storia e comunità del territorio;

corso di LIS Lingua dei segni;

corso di tossicologia, ambiente e natura;

laboratorio di maglieria e uncinetto;

laboratorio di sartoria, cucito e ricamo;

corso di Italiano, letteratura e comprensione dei testi;

laboratorio Art Attack Arte e creazioni con la carta pesta;

Sono in fase di organizzazione corsi di:

pronto soccorso, salute e benessere psico-fisico

inglese

educazione civica, Costituzione, Europa e diritto;

diritti degli animali;

giardinaggio;

acquariofilia;

tutela dei minori;

italiano per italiani;

geografia;

geologia;

lettura espressiva;

arte, musica, pittura e teatro;

dei corsi di artigianato, agricoltura e vecchi mestieri, fai da te e anche corsi di ballo.

Tutti i corsi e le attività si terranno presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta in Piazza Plebiscito n. 16, si svolgeranno nel massimo rispetto dei protocolli sanitari antiCovid, sono rivolte alle fasce più deboli della comunità, senza alcuna distinzione; a differenza degli anni sarà però richiesto un piccolo contributo spese.

Per le iscrizioni all’Università, per ogni richiesta o informazione è necessario contattare la coordinatrice Enza al n. 338/7377937. Alla medesima possono essere comunicate le disponibilità a tenere corsi e lezioni da parte di insegnanti, professionist*, anche in pensione, cultrici o cultori o espert* in una o più materie, anche diverse di quelle innanzi indicate in modo da poter arricchire il piano didattico e formativo.

La cultura fa bene a tutti, fa stare insieme, fa vivere meglio.