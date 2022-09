Si parte oggi: dieci pugliesi, tre lucane e cinque campane. Riparte domani un girone H di serie D che si preannuncia da fuochi d’artificio. Cambia il format: non più venti ma diciotto partecipanti. Lo spettacolo, a prescindere dai numeri, è garantito, sia per la caratura degli organici che per il blasone delle società. Dopo sette lunghissimi anni di astinenza, torna a giocare sul palcoscenico nazionale il Barletta: esordio per gli uomini di Francesco Farina a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator del ds Gaetano Romano. Biancorossi con tanti confermati della scorsa (trionfale) stagione, ma anche con innesti di spessore per la categoria. Non parte questa volta tra le principali favorite, invece, il Bitonto di Valeriano Loseto, ma potrà sfruttare l’effetto sorpresa, anche perché l’organico sembra ben assortito. Debutto al Città degli Ulivi contro l’Afragolese tutt’altro che abbordabile. Punta in alto il Molfetta del confermato Renato Bartoli e non lo ha mai nascosto durante l’estate: di fronte, sul sintetico del Paolo Poli, la matricola Matera (che per quanto riguarda la pattuglia delle lucane ha preso il posto del Rotonda). Supersfida a Cava de’Tirreni tra due serie candidate ad un campionato d’alta quota: il Team Altamura, nella domenica del ritorno in panchina di Ciro Ginestra, fa visita all’ambiziosa Cavese. Battesimo casalingo, invece, per l’altra realtà murgiana. Gli uomini dei confermati Antonio Summa e Felice Ragone verificheranno immediatamente la propria caratura contro una rivale di qualità come la Nocerina. La squadra da battere? Gli addetti ai lavori dicono il Casarano di Giovanni Costantino. L’organico è impressionante ma poi, si sa, comanda il campo. Salentini impegnati nell’unico derby pugliese della prima giornata sul campo della matricola Martina, sempre allenata da Massimo Pizzulli. Occhio al Nardò, società che sembra aver fatto le cose per bene sul mercato. E poi Nicola Ragno in panchina è una garanzia. Neretini impegnati al Giovanni Paolo II contro la Puteolana. A completare il programma domenicale i due derby appulo-lucani: il sorprendente Francavilla in Sinni della passata stagione ospita un Brindisi che con Ciro Danucci al timone punta ad un campionato di qualità, il Fasano di Ivan Tisci incrocia al Vito Curlo il Lavello di Karel Zeman nella sfida tra due possibili outsider di lusso. Fischio d’inizio su tutti i campi previsto alle ore 15, fatta eccezione per Molfetta alle 15.30, Gravina e Fasano alle 16. Ci siamo quasi: sta per cominciare lo spettacolo del girone H di serie D.

Clicca QUI il servizio di Telesveva