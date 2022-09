Tutto questo mentre a Barletta si sta perdendo un prezioso finanziamento di 11 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di un impianto per il recupero del secco derivante dalla raccolta differenziata, e mentre incombono scadenze imminenti che rischiano di lasciare a casa decine e decine di dipendenti della stessa Bar.s.a.

Ricordo infatti, e mi auguro lo ricordino anche giunta e consiglieri di maggioranza, che il 30 novembre scade il contratto di affidamento in house alla Bar.s.a di servizi fondamentali come la manutenzione al verde, la pubblica illuminazione, manutenzione della segnaletica stradale gestione dei parcheggi e soste a pagamento e ad oggi Cannito e i suoi non hanno ancora avviato alcun tavolo di discussione.

E se sbagliare è umano, perseverare è diabolico, non è infatti la prima volta che a pochi giorni dalla scadenza del contratto con la global si navighi in alto mare, con la differenza che in questo caso non si tratta di un semplice rinnovo di affidamento lavori ma bisogna mettere mano alla stesura di nuovi disciplinari, procedura delicata e complessa che merita il dovuto tempo e la dovuta attenzione.

Considerati i precedenti, temiamo che la continua instabilità decisionale da parte dell’amministrazione possa incidere negativamente anche sulle pratiche del contratto triennale facility management.

In ballo in questo caso ci sarebbe il futuro lavorativo di decine e decine di dipendenti che ad horas non sanno cosa ne sarà di loro dal 30 novembre prossimo

Non c’è più tempo da perdere la città ha bisogno di risposte a problemi incombenti e non più rinviabili”.