Vietato disunirsi: è il cartello virtualmente affisso nello spogliatoio del Barletta dopo il ko per 2-0 incassato a Santa Maria Capua Vetere nell’esordio in campionato. A decidere la partita una doppietta di Tedesco e una direzione di gara che ha fatto discutere, come sottolinea l’allenatore biancorosso Francesco Farina.

Non elimina dal piatto della bilancia gli errori, Farina. Come la distrazione difensiva che ha indirizzato la partita dopo appena due minuti di gara.

Anche contro il Gladiator Loiodice e compagni hanno costruito tante potenziali palle gol, senza però incidere dalle parti del portiere avversario.

La prima pagina del campionato è già stata voltata: seconda tappa, la sfida casalinga al Molfetta, altra formazione che ha inaugurato il campionato con una sconfitta, per 3-4 al Poli contro il Matera. Farina non ha dubbi sullo spirito da mettere in campo.