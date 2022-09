Sono 810 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati nel bollettino odierno sull’andamento della pandemia in regione. Circa 5mila i test effettuati mentre sono 5 i decessi. Un dato in linea con la giornata di ieri anche se c’è da comprendere come mai vi sia un dato di test così basso visto che mediamente sono più di 13mila al giorno. Le persone attualmente positive continuano a scendere e si attestano a 12426 grazie anche ai 997 negativizzati. Scendono ancora anche i ricoveri con 178 pazienti in area non critica, meno cinque rispetto a ieri ed 8 in terapia intensiva.

Il dato provincia per provincia con il leccese ed il barese a registrare ancora i numeri più alti con rispettivamente 239 e 232 nuovi casi di positività. A Foggia sono 114 i contagi che si aggiungono nel bollettino mentre a Taranto 103, a Brindisi 61 e chiude la BAT con 50. Si segnalano anche altri 8 residenti fuori regione risultati positivi al Covid-19.