Nel corso della tarda serata di ieri, a Margherita di Savoia e precisamente sul lungomare Cristoforo Colombo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della locale Stazione, sono intervenuti a seguito dell’omicidio di un 50enne marocchino, colpito mortalmente da alcuni fendenti all’addome.

I Carabinieri della Compagnia di Barletta, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bari, hanno individuato il principale sospettato dell’efferato atto criminoso. Numerosi sono stati i rilievi effettuati e gli accertamenti tecnici esperiti che hanno permesso agli investigatori di orientare le indagini verso un giovanissimo soggetto, ancora minorenne, originario di Barletta. Il minore, vistosi individuato e braccato dai militari a seguito di incalzante attività di polizia giudiziaria, ha deciso di consegnarsi agli stessi accompagnato dal proprio avvocato.

L’arma utilizzata, nello specifico un coltello, è stata rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri e sono in corso gli accertamenti per determinare con esattezza le modalità con cui è stato commesso l’efferato crimine nonché il movente. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti dell’azione criminosa. Al momento, a carico del fermato il Pubblico Ministero ha ritenuto la sussistenza di un quadro indiziario grave relativo alla commissione del summenzionato reato, tale da ritenere necessaria l’applicazione della misura. È doveroso rappresentare che l’odierno indagato non è considerato colpevole sino a passaggio in giudicato della sentenza di condanna.