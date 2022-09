Espletato anche l’ultimo passaggio burocratico. Attraverso un video messaggio sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Barletta Mino Cannito ha annunciato il via libera della LND(Lega Nazionale Dilettanti) per l’omologazione dello stadio ”Cosimo Puttilli”, step necessario per il debutto casalingo dei biancorossi fissato per domenica alle ore 17 contro il Molfetta. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

”Una buona notizia per il Barletta Calcio: arriva l’ok dalla Lega Nazionale Dilettanti a giocare. Ringrazio il presidente LND, Dott.Giancarlo Abete, il coordinatore nazionale, avv.Luigi Barbiero e l’arch.Massimiliano Di Federico, tecnico fiduciario LND per l’impiantistica sportiva. Sarà un gran weekend di sport allo stadio ”Puttilli” di Barletta, sabato con il ”Mennea Day” e domenica con l’incontro di calcio di Serie D, Barletta-Molfetta. Grazie per il sostegno e per la pazienza a tutti gli sportivi barlettani, in particolare all’ASD Barletta 1922 e ai suoi tifosi. Oggi raggiungiamo quest’altro risultato storico INSIEME”.