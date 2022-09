I ricoveri sono in leggera risalita, mentre gli attualmente positivi continuano a scendere. E’ questa la fotografia dell’ultimo bollettino covid diramato dalla Regione Puglia. 787 i nuovi contagi registrati a fronte di circa 8.100 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 9,6%, di poco superiore rispetto al dato del bollettino precedente. Entrando più nel dettaglio, 241 casi sono stati rilevati in provincia di Bari, 235 in quella di Lecce, 102 nel tarantino, 78 nel foggiano, 67 in provincia di Brindisi e infine 42 nella Bat. Poco più di 20 i contagi attribuiti a residenti fuori regione e non definiti. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria sale a quasi 1.462.000. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 4 vittime che hanno contratto il virus. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 9.024. Come detto sul fronte sanitario è stato rilevato un lieve aumento dei ricoveri: 172 in area non critica, +6 unità rispetto alle 24 ore precedenti, mentre le terapie intensive occupate restano stabili a 8. Scendono ancora, invece, gli attualmente positivi. Sono infatti 11.682 i pugliesi ad oggi affetti dal virus, un dato che è sceso di 342 unità, per effetto dei quasi mille negativizzati registrati in data odierna.