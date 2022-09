3 maggio 2015 – 11 settembre 2022. Un’attesa lunga più di sette anni sta per terminare. Il Barletta torna finalmente nella sua casa. Torna a giocare una partita ufficiale al “Cosimo Puttilli”, non ancora tutto agibile, ma comunque parzialmente fruibile. Domani c’è Barletta-Molfetta: fischio d’inizio previsto alle ore 17. Si affrontano due squadre che hanno ottenuto zero punti all’esordio: biancorossi di Francesco Farina sconfitti a Santa Maria Capua Vetere con il Gladiator, biancorossi di Renato Bartoli superati in casa dal Matera. Prevendita a gonfie vele: è sold out già da ieri per tribuna e Curva Nord, i settori destinati ai tifosi barlettani, disponibilità di biglietti in Curva Sud per i molfettesi. Il colpo d’occhio sugli spalti del “Puttilli” sarà quello dei grandi eventi. Programma della seconda giornata del girone H che propone nella domenica di serie D altri due derby made in Puglia. Coinvolgono due delle protagoniste annunciate del raggruppamento, Brindisi e Casarano, entrambe vittoriose al “battesimo”: i messapici ospitano al “Fanuzzi” un Bitonto che può dare fastidio anche alle big del girone, i salentini sfidano al “Capozza” un Gravina mai da sottovalutare. Fischio d’inizio previsto in entrambi i casi alle 15. Cerca la prima gioia in campionato l’altra murgiana, il Team Altamura, che affronta, alle ore 16, al “D’Angelo” il Gladiator. E poi i due derby appulo-lucani: Martina a caccia dei primi punti in campionato a Venosa contro il Lavello, Nardò alla ricerca del bis sul campo del Matera. Vuole continuare a sorprendere il Fasano, che incrocia il proprio cammino in trasferta con quello della Puteolana. Gioca in campo avverso anche il Francavilla in Sinni, di scena a Nocera Inferiore. Programma del secondo turno di serie D completato dal derby tutto campano tra Afragolese e Cavese. Anche per questa domenica, spettacolo e gol sono garantiti.

